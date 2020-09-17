Поезд сбил 16-летнего мигранта в Петербурге: он выжил

Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Лахта — Новая Деревня.

16-летний уроженец Таджикистана переходил железнодорожные пути в наушниках и попал под электричку. Отмечается, что машинист подавал молодому человеку звуковые сигналы и светил фарами.

Юноша выжил, но был госпитализирован. На данный момент проводится проверка по факту случившегося.