17 сентября 2020, 16:03
Поезд сбил 16-летнего мигранта в Петербурге: он выжил
В Петербурге электричка била 16-летнего мигранта, который переходил пути в наушниках. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Лахта — Новая Деревня.
16-летний уроженец Таджикистана переходил железнодорожные пути в наушниках и попал под электричку. Отмечается, что машинист подавал молодому человеку звуковые сигналы и светил фарами.
Юноша выжил, но был госпитализирован. На данный момент проводится проверка по факту случившегося.