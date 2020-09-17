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    17 сентября 2020, 16:03

    Поезд сбил 16-летнего мигранта в Петербурге: он выжил

    Анастасия Кременчугская

    В Петербурге электричка била 16-летнего мигранта, который переходил пути в наушниках. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Лахта — Новая Деревня.

    16-летний уроженец Таджикистана переходил железнодорожные пути в наушниках и попал под электричку. Отмечается, что машинист подавал молодому человеку звуковые сигналы и светил фарами.

    Юноша выжил, но был госпитализирован. На данный момент проводится проверка по факту случившегося.

    Новости SMI.FM