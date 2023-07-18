Эксклюзив 18 июля 2023, 08:41 Поезд разломал платформу на западе Москвы «360»: поезд разломал платформу на станции «Матвеевская» в Москве

Читать 360tv в

Грузовой поезд разломал платформу на станции «Матвеевская» на западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Кроме того, в распоряжении канала появилось видео с этим ЧП.

На опубликованных кадрах видно, что состав перевозил рельсы. Однако одна из них во время транспортировки съехала и встала поперек вагона, разламывая все на своем пути.

Реклама

По предварительной информации, среди людей никто не пострадал. Однако павильону в будущем потребуется серьезный ремонт.

Кроме того, в ЧП пострадала кабина машиниста встречного поезда. Задержки движения по пути следования не произошло.