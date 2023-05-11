Происшествия 11 мая 2023, 19:07 Поезд протаранил «Жигули» с людьми в Саратовской области МВД: два человека стали жертвами ДТП с пассажирским поездом под Саратовом Telegram

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Пассажирский поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Саратовской области. В результате ДТП погибли мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе МВД России по Приволжскому федеральному округу.

«Сегодня около 16:20 на перегоне Ивановский — Горючка автомобиль ВАЗ выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и совершил столкновение с пассажирским поездом, следовавшим из Адлера в Нижневартовск», — уточнили в ведомстве.

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Авария произошла в районе поселка Сергеевский в Гагаринском районе. Столкновение привело к гибели двух человек, которые находились в машине. Еще одного пассажира спасатели деблокировали и госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, рассказ которых привел Telegram-канал «112», ВАЗ выскочил на железнодорожные пути буквально за долю секунды до столкновения. На месте происшествия работали сотрудники транспортной полиции и ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Аналогичное происшествие ранее произошло в Крыму. Пассажирский поезд столкнулся в легковым автомобилем, в аварии погибли четыре человека.