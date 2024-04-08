Происшествия 08 апреля 2024, 15:30 Поезд протаранил УАЗ на ж/д переезде в Забайкальском крае

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Авария с участием поезда и автомобиля произошла на станции Амазар в Забайкальском крае. Пострадавших чудом удалось избежать. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель УАЗа выехал на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но уйти от столкновения не получилось.

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Автомобилист и двое пассажиров успели покинуть салон внедорожника. Прокуратура организовала проверку.