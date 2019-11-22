Поезд протаранил Mercedes на переезде в Краснодарском крае

По данным информагентства, авария произошла сегодня утром на перегоне Анапа — Гастогаевская. Несмотря на работающую сигнализацию, водитель иномарки выехал на железнодорожный переезд. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалась, поскольку расстояние было недостаточным. Сайт «Аргументы и факты» заверил, что в результате произошедшего никто не пострадал.