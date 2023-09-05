Происшествия 05 сентября 2023, 15:31 Поезд протаранил легковушку на переезде в Ростовской области

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На переезде в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и поезда. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКЖД.

Машина выехала на переезд Высочино — Васильево-Петровская на запрещающий сигнал, и поезд протаранил ее, хотя машинист и пытался затормозить. В результате аварии находящиеся в авто пассажир и водитель погибли на месте. По факту ДТП начали проверку.

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