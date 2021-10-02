Поезд протаранил грузовик в Пензенской области

Пассажирский поезд протаранил КамАЗ на железнодорожном переезде в Пензенской области 2 октября. Последствия аварии ликвидировали спасатели, сообщил сайт МЧС по Пензенской области.

Состав столкнулся с автомобилем в 04:28 утра 2 октября на перегоне Лунино — Гольцовка. По предварительной информации, ни водитель грузовика, ни пассажиры поезда не пострадали. Ликвидацией последствий ДТП занялись пять сотрудников МЧС.

По информации РИА «Новости», в результате столкновения с рельсов сошел локомотив и три вагона. В поезде находились 336 пассажиров, состав следовал по маршруту № 116 из Адлера в Томск. Сообщается о возможных задержках последующих составов.

В Саратовской области погибли три человека при столкновении легкового автомобиля с пассажирским поездом. Авария также произошла на железнодорожном переезде. Жертвами ДТП стали водитель и два пассажира УАЗ «Патриот».

26 июня следовавший из Москвы в Сухум пассажирский поезд врезался в трактор. В аварии никто не пострадал.