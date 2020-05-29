Поезд протаранил грузовик в ЯНАО

Авария произошла на пятом километре технической автодороги. У машины могли отказать тормоза. В момент ДТП самосвал перевозил щебень, от удара автомобиль опрокинулся.

По предварительным данным, пострадал водитель грузовика.

Информацию об аварии подтвердили в ГУ МЧС по ЯНАО. Там рассказали, что тепловоз и самосвал столкнулись 29 мая, в 10:00. На место ЧП выезжали две единицы техники и семь человек личного состава. Место аварии было залито пенообразователем, поскольку была протечка топлива.

Все последствия столкновения специалисты устранили за полчаса. Поезда ездят по штатному расписанию.