29 мая 2020, 20:00
Поезд протаранил грузовик в ЯНАО
Тепловоз и самосвал столкнулись на дороге Обская — Бованенково в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источники.
Авария произошла на пятом километре технической автодороги. У машины могли отказать тормоза. В момент ДТП самосвал перевозил щебень, от удара автомобиль опрокинулся.
По предварительным данным, пострадал водитель грузовика.
Информацию об аварии подтвердили в ГУ МЧС по ЯНАО. Там рассказали, что тепловоз и самосвал столкнулись 29 мая, в 10:00. На место ЧП выезжали две единицы техники и семь человек личного состава. Место аварии было залито пенообразователем, поскольку была протечка топлива.
Все последствия столкновения специалисты устранили за полчаса. Поезда ездят по штатному расписанию.