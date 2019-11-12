Поезд «потерял» 8 вагонов под Белгородом

Поздно вечером 10 ноября от поезда «Москва — Белгород» на полном ходу отцепились восемь вагонов.

С рельсов вагоны не сошли, и пострадавших нет. Однако пассажирам пришлось пешком в темноте добираться по путям до основного состава.

Поезд прибыл на станцию с опозданием, которое составило 1 час 57 минут.

Как сообщил портал «Утро.ру», специальная комиссия Юго-Восточной железной дороги расследует причины ЧП.