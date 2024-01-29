Эксклюзив 29 января 2024, 08:56 Поезд переехал человека в Зеленограде Источник «360»: в Зеленограде под поезд попал человек РИА «Новости»

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Человек попал под поезд на железнодорожных путях в Зеленограде. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.

По предварительной информации, ЧП произошло между платформами Крюково и Фирсановская, пострадавший погиб.

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Подробности произошедшего уточняются. На месте работают специальные службы.

В связи с ситуацией задержки движения поездов отсутствуют, их направляют по резервному пути.

Ранее на станции Ростокино на северо-востоке Москвы под поезд попал мужчина, он лишился руки.