29 января 2024, 08:56
Поезд переехал человека в Зеленограде
Источник «360»: в Зеленограде под поезд попал человек
Человек попал под поезд на железнодорожных путях в Зеленограде. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.
По предварительной информации, ЧП произошло между платформами Крюково и Фирсановская, пострадавший погиб.
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Подробности произошедшего уточняются. На месте работают специальные службы.
В связи с ситуацией задержки движения поездов отсутствуют, их направляют по резервному пути.
Ранее на станции Ростокино на северо-востоке Москвы под поезд попал мужчина, он лишился руки.
Поезда
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