Эксклюзив 21 января 2024, 16:51 Поезд переехал человека на северо-востоке Москвы Источник «360»: человек попал под поезд на станции Ростокино и остался без руки РИА «Новости»

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Мужчина попал под поезд на станции Ростокино на северо-востоке Москвы. Пострадавшему оторвало руку. Об этом сообщил источник «360».

По словам дежурного по станции железной дороги, 40-летний мужчина угодил под электропоезд.

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Подробности произошедшего уточняются. На месте работают специальные службы. Мужчине окажут необходимую помощь.

UPD: мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Отрезанная левая рука находится у бригады медиков.

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