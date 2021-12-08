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    08 декабря 2021, 17:55

    Поезд насмерть задавил пенсионера в Набережных Челнах

    Редакция сайта 360

    В Набережных Челнах вечером 3 декабря пригородный поезд переехал пенсионера. В результате полученных травм 83-летний мужчина умер. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на местные СМИ.

    Детали произошедшего устанавливает Камская транспортная прокуратура. По информации ведомства, потерпевший прогуливался недалеко от Парка культуры и отдыха. Машинист увидел пенсионера на путях и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.