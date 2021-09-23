Поезд насмерть сбил женщину в Ростовской области

На станции Миллерово в Ростовской области пассажирским поездом насмерть сбило 37-летнюю местную жительницу. Об этом сообщил сайт Rostovgazeta.ru со ссылкой на УТ МВД России по СКФО.

Женщину сбили 20 сентября на 965-м километре перегона «Мальчевская — Миллерово». После получения сообщения о происшествии на местро прибыли участники следственно-оперативной группы. Они установили личность погибшей — ей оказалась местная жительница 37 лет.