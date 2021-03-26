Поезд насмерть сбил велосипедиста в Краснодаре

Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожном перегоне «Витаминный — Компрессорный» в Краснодаре, сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД России по региону.

Машинист рассказал, что увидел молодого человека, который ехал на велосипеде по пешеходному настилу через пути. Водитель состава посигналил и экстренно затормозил. Несмотря на все предпринятые действия, избежать несчастного случая не удалось. Погибшим является 34-летний житель Краснодара.