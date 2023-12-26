Происшествия 26 декабря 2023, 17:23 Поезд насмерть сбил пенсионерку в Ленобласти

Читать 360tv в

Высокоскоростной электропоезд насмерть сбил 82-летнюю женщину вблизи станции «Саблино» в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу СПб ЛУ МВД России на транспорте.

По предварительным данным, пенсионерка попыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте в момент приближения скоростного состава сообщением «Санкт-Петербург — Москва».

Реклама

Отмечается, что несмотря на попытки машиниста, избежать столкновения не удалось.