26 декабря 2023, 17:23
Поезд насмерть сбил пенсионерку в Ленобласти
Высокоскоростной электропоезд насмерть сбил 82-летнюю женщину вблизи станции «Саблино» в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу СПб ЛУ МВД России на транспорте.
По предварительным данным, пенсионерка попыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте в момент приближения скоростного состава сообщением «Санкт-Петербург — Москва».
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Отмечается, что несмотря на попытки машиниста, избежать столкновения не удалось.
Поезда
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