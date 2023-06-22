Происшествия 22 июня 2023, 14:40 Поезд насмерть сбил пенсионерку в Ленинградской области

Читать 360tv в

Пожилая женщина попала под колеса поезда на перегоне Новолисино — Владимирская в Ленинградской области. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СЗФО.

Пенсионерка переходила пути железнодорожные пути в неположенном месте и оказалась прямо перед приближающимся составом.

Реклама

Отмечается, что машинист поезда пытался применить экстренное торможение и сигналил, однако избежать наезда не удалось.