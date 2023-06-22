22 июня 2023, 14:40
Поезд насмерть сбил пенсионерку в Ленинградской области
Пожилая женщина попала под колеса поезда на перегоне Новолисино — Владимирская в Ленинградской области. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СЗФО.
Пенсионерка переходила пути железнодорожные пути в неположенном месте и оказалась прямо перед приближающимся составом.
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Отмечается, что машинист поезда пытался применить экстренное торможение и сигналил, однако избежать наезда не удалось.
Ленинградская область
Поезда
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