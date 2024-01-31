Происшествия 31 января 2024, 19:14 Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

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В Ростовской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели 28-летнего жителя Новочеркасска, который погиб под колесами поезда. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

В сообщении ведомства говорится, что причиной трагедии является нарушение правил безопасности. Сейчас на месте ЧП проводится проверка.

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Россиянам напоминают, что тормозной путь поезда в среднем составляет один километр.