31 января 2024, 19:14
Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области
В Ростовской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели 28-летнего жителя Новочеркасска, который погиб под колесами поезда. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по СКФО.
В сообщении ведомства говорится, что причиной трагедии является нарушение правил безопасности. Сейчас на месте ЧП проводится проверка.
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Россиянам напоминают, что тормозной путь поезда в среднем составляет один километр.
Поезда
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