Происшествия 26 июня 2023, 18:13 Поезд насмерть сбил мужчину в Нижегородской области

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Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции в Нижегородской области. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, поезд сбил местного жителя на станции Дзержинск 24 июня. От полученных травм пострадавший скончался по пути в больницу.

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Отмечается, что по факту произошедшего следователи проводят комплексную проверку.