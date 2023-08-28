Происшествия 28 августа 2023, 18:44 Поезд насмерть сбил мужчину в Челябинске

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В Челябинске под колесами поезда погиб мужчина. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 35-летний мужчина накануне вечером переходил пути в неположенном месте. Машинист заметил его заранее и пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. В результате пешеход от полученных травм погиб на месте. Проводится проверка по факту случившегося.

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