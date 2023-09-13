Эксклюзив 13 сентября 2023, 21:45 Поезд насмерть сбил мужчину на станции в Новой Москве Источник «360»: электричка сбила прохожего на станции Крекшино в Новой Москве Викимедиа

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Вышедшего на железнодорожные пути прохожего сбила электричка на станции Крекшино в Новой Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, речь идет о мужчине лет 40. От полученных травм он скончался. Тело погибшего нашли на рельсах прибывшие на место спасатели. Также на станцию прибыли медики для констатации смерти пострадавшего.

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Официального подтверждения этой информации пока нет. Все подробности продолжают выяснять.