Эксклюзив 13 января 2024, 22:39 Поезд насмерть сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино» Источник «360»: поезд сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино» Unsplash

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Поезд сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино» в Москве, сообщил источник «360». По предварительной информации, они скончались от полученных травм.

Одно из тел обнаружили под электричкой, второе осталось на путях. Доступ к ним временно заблокировал поезд. Очевидцы сообщили экстренным службам, что погибшим было 20-30 лет.

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Ранее аналогичная трагедия произошла на станции МЦД «Рижская». Там поезд сбил женщину и двух мужчин. От полученных травм они скончались на месте. Предположительно, они вышли из поезда и спустились на рельсы для перехода путей, когда по ним проходила другая электричка.