Поезд насмерть сбил девушку в Ленобласти | 360°

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10 октября 2022, 20:19

Поезд насмерть сбил девушку в Ленобласти

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Происшествия

10 октября 2022, 20:19

Поезд насмерть сбил девушку в Ленобласти

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Девушка погибла под колесами поезда в Ленинградской области. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ЛУ МВД России на транспорте.

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ЧП произошло на станции Антропшино. Девушка не заметила приближающийся поезд из-за состава, стоящего на соседнем пути. От удара она скончалась на месте.

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