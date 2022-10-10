Поезд насмерть сбил девушку в Ленобласти | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 20:19 Поделиться Telegram

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Viber Поезд насмерть сбил девушку в Ленобласти

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Девушка погибла под колесами поезда в Ленинградской области. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ЛУ МВД России на транспорте.

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ЧП произошло на станции Антропшино. Девушка не заметила приближающийся поезд из-за состава, стоящего на соседнем пути. От удара она скончалась на месте.

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