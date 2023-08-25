Эксклюзив 25 августа 2023, 05:28 Поезд насмерть сбил человека в центре Москвы Источник «360»: поезд насмерть сбил человека на станции МЦД «Береговая» в Москве Freepik

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Человек попал под поезд в Москве на станции МЦД «Береговая». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате аварии попавший под поезд погиб. На место выехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Все подробности и обстоятельства случившегося продолжают выяснять.

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Ранее, 24 августа, человек упал с эстакады на железнодорожные пути рядом с платформой МЦК «Андроновка». Как стало известно «360», один из проезжавших мимо автомобилистов увидел, что мужчина упал на рельсы с эстакады. Водитель оперативно вызвал полицию и скорую. Прибывшие на место ЧП врачи осмотрели пострадавшего, данные о его состоянии пока не поступили.

Похожая ситуация произошла 23 августа. На оранжевой ветке московского метрополитена под поезд попал человек. Из-за этого на Калужско-Рижской линии останавливали движение.