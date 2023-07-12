12 июля 2023, 13:15
Поезд насмерть сбил человека на платформе Лось в Москве
Источник «360»: поезд насмерть сбил человека на платформе Лось на северо-востоке Москвы
Мужчину насмерть сбил поезд на платформе Лось на северо-востоке Москвы. Также пострадала женщина. Об этом сообщил источник «360».
Источник уточнил, что 30-летнему мужчине отрезало руку электропоездом, а женщина получила ушиб головы.
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На место выехали сотрудники скорой помощи. Поезда ходят в штатном режиме.
Ранее мужчина с двухлетним ребенком на руках попал под поезд в городе Грязи.
Москва 2023
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