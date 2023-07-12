Эксклюзив 12 июля 2023, 13:15 Поезд насмерть сбил человека на платформе Лось в Москве Источник «360»: поезд насмерть сбил человека на платформе Лось на северо-востоке Москвы

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Мужчину насмерть сбил поезд на платформе Лось на северо-востоке Москвы. Также пострадала женщина. Об этом сообщил источник «360».

Источник уточнил, что 30-летнему мужчине отрезало руку электропоездом, а женщина получила ушиб головы.

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На место выехали сотрудники скорой помощи. Поезда ходят в штатном режиме.

Ранее мужчина с двухлетним ребенком на руках попал под поезд в городе Грязи.