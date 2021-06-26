Следовавший из Москвы в Сухум поезд врезался по дороге в трактор. Столкновение произошло в районе Гагры, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

«В районе города Гагра скорый поезд „Москва — Сухум“ столкнулся с трактором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна», — написала пресс-служба в Facebook.

Источник фото: facebook.com/MCHS.Abkhazia

В ведомстве уточнили, что столкновение произошло вечером 26 июня. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал. Поезд остался на рельсах, но был поврежден. Движение состава решили остановить и направить к нему резервный локомотив из Адлера.

Сейчас абхазские спасатели непрерывно дежурят в районе остановки скорого поезда. К месту организовали доставку питьевой воды. Все остальные обстоятельства столкновения состава с трактором пока продолжают выяснять.