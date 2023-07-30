Происшествия 30 июля 2023, 14:38 Поезд Москва — Анапа остановили из-за поджога релейного шкафа в Калужской области — СМИ SHOT: неизвестный поджег релейный шкаф под Калугой Freepik

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Поезд, следовавший из Москвы в Анапу, остановили из-за поджога релейного шкафа в Калужской области. В итоге состав отправился с задержкой в пределах 10 минут. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Оборудование облили горючим: внутри нашли обгорелую бумагу, дверь оказалась отогнута. Кто устроил диверсию, пока неизвестно — виновник тщательно очистил все следы. По данным канала, это произошло около 02:00 накануне в Ферзиковском районе. Последствия поджога оперативно устранили.

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Силовики возбудили уголовное дело по статье о приведении в негодность путей сообщения (267 УК РФ). Диверсанту грозит до года лишения свободы.

Ранее ВСУ совершили попытку атаки на железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. В ночь на 29 июля украинские боевики выпустили в направлении железнодорожного полотна 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Однако диверсия не удалась: средства противовоздушной обороны сбили все ракеты до одной, и ни пострадавших, ни значительных повреждений не было. Обломки лишь слегка повредили контактную линию и будку обходчика, но ремонтная бригада быстро исправила ситуацию.