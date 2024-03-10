Происшествия 10 марта 2024, 18:34 Поезд из Петербурга в Белгород остановили из-за ракетной опасности Поезд Петербург — Белгород задержали в Беломестном из-за ракетной опасности Pxhere

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Пассажирский поезд, направлявшийся из Петербурга в Белгород, остановили в Беломестном из-за ракетной опасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Проводники не выпускали людей из вагонов», — написали авторы публикации.

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Спустя час желающим наконец разрешили выйти из поезда: некоторые предпочли добраться до города на такси. Состав должен был прибыть в Белгород в 14:00.

Сирены ракетной опасности в Белгороде и области включали несколько раз за день. Дроны-камикадзе атаковали поселок Поляна — на сельскохозяйственное предприятия сбросили взрывчатку. Еще один налет произошел на поселок Горьковский. Два беспилотника успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом. Люди не пострадали.