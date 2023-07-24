Происшествия 24 июля 2023, 18:23 Поезд и «Жигули» столкнулись в Костромской области

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ДТП произошло на перегоне Ежово — Нерехта в Костромской области 23 июля. Там столкнулись пригородный поезд Иванов-Нерехта и автомобиль «Жигули». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МЧС России по региону.

Около девяти часов утра, несмотря на запрещающий сигнал, автомобиль выехал на железнодорожный переезд на Красноармейской улице Нерехты. Машинист поезда попытался затормозить состав, однако это не помогло избежать столкновения. В результате аварии два человека — водитель легковушки и пассажир — получили травмы.