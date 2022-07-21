Поезд и легковушка столкнулись в Амурской области

Серьезное ДТП произошло в Амурской области. Там столкнулись поезд и легковой автомобиль. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

Авария произошла вчера, 20 июля, на железнодорожном переезде Украина-Белогорск. Водитель машины не рассчитан скорость приближения поезда и выехал на переезд. Машинист попытался затормозить состав, однако избежать столкновения не удалось. В результате водитель и двое пассажиров получили серьезные травмы, от которых в дальнейшем скончались, передал Mkset.ru.