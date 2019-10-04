Поезд и грузовик столкнулись на переезде в Красноярском крае. Фото

Водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Там в него врезался поезд.

ЧП произошло поздно вечером 3 октября, в четверг, на переезде станции Щетинкино в Курагинском районе на юге Красноярского края. Как сообщило ГУ МВД России по региону, локомотив следовал до станции Абакан.

В результате произошедшего пострадал 37-летний водитель большегруза. Его с многочисленными травмами госпитализировали в Курагинскую районную больницу. Машинисты поезда не пострадали. Ведомство опубликовало фото с места произошедшего.

Источник фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства столкновения. Движение поездов по этому пути уже возобновлено.