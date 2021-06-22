Поезд и автобус столкнулись в Египте. Есть погибшие

Столкновение товарного поезда и пассажирского автобуса произошло в Египте. Погибли четыре человека. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Также 26 человек получили различные травмы. Авария случилась в городе Хелуане, который находится неподалеку от Египта. Уточняется, что в автобусе ехали сотрудницы местного завода. Правоохранители ведут расследование данного происшествия. Организована специальная комиссия.