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    22 июня 2021, 21:37

    Поезд и автобус столкнулись в Египте. Есть погибшие

    Дарья Морозова

    Столкновение товарного поезда и пассажирского автобуса произошло в Египте. Погибли четыре человека. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Также 26 человек получили различные травмы. Авария случилась в городе Хелуане, который находится неподалеку от Египта. Уточняется, что в автобусе ехали сотрудницы местного завода.

    Правоохранители ведут расследование данного происшествия. Организована специальная комиссия.