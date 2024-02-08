Важное 08 февраля 2024, 18:22 Поезд «Белгород — Санкт-Петербург» остановили из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург поезд остановили из-за повреждений от удара ВСУ по селу Гостищево Яковлевского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за обстрела произошло провисание контактной линии. Гладков добавил, что поезд запустят примерно через 40 минут.

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«В пути следования остановлен поезд „Белгород — Санкт-Петербург“. Ремонтные бригады уже работают по восстановлению сети», — рассказал губернатор.

Украинские боевики атаковали Белгородскую область 8 февраля с помощью реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Ольха». Удар зафиксировали примерно в 17:30. Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили по региону 12 снарядов, российские средства ПВО успешно их ликвидировали.

Днем в регионе прозвучали сигналы ракетной опасности. Жителям Белгорода и Белгородской области рекомендовали укрыться в домах и не выходить на улицу.