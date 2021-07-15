Поэтесса Людмила Вязмитинова ушла из жизни

Поэтесса и литературный критик Людмила Вязмитинова умерла в Москве. Ей было 70 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ее коллегу Бориса Кутенкова.

«Трудно в это поверить. Кажется, что Люда была всегда. Добрая, внимательная к людям, что сейчас — большая редкость», — написал он.

Причина смерти Вязмитиновой пока не известна. Уточняется, что незадолго до этого она попала в больницу. Культуролог Николай Подосокорский рассказывал, что поэтесса находилась на ИВЛ.