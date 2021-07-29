Поджог заподозрили на огромном складе с заготовленной древесиной в Иркутской области

Пожар на площадке, где хранится заготовленная древесина в Иркутской области, локализован на площади 40 тысяч квадратных метров. По предварительной версии, это мог быть поджог. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.

«Установлена предварительная причина пожара в Братском районе. На месте пожара найдены четыре независимых очага, все они были обложены резиновыми изделиями, в основном покрышками. Один из них не успел разгореться и был потушен добровольными пожарными», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что занесение открытого источника зажигания послужило быстрому развитию пожара, поэтому пока версия поджога не исключается. Сообщение о возгорании поступило утром в четверг. Известно, что была угроза перехода огня на расположенное в трех километрах от места хранения древесины село Харанжино. Там проживают 658 человек, никто не пострадал.

Для тушения пожара в Харанжино был направлен вертолет Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой специализированной пожарно-спасательной части.