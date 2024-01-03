Происшествия 03 января 2024, 13:09 Поджог трансформатора в Ярославле обернется для двух россиян 20 годами колонии Shot: силовики задержали двух россиян за поджог трансформатора в Ярославле РИА «Новости»

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Правоохранители в Ярославле задержали 18-летних молодого человека и девушку по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции. В их телефоне обнаружили переписку с украинском куратором, сообщил Telegram-канал Shot.

По версии следствия, 27 декабря безработные подозреваемые вскрыли трансформаторную подстанцию, расположенную на Мельничной улице, залили внутрь бензин и подожгли. Объект инфраструктуры не пострадал, поскольку огонь потух сам.

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Силовики оперативно вычислили причастных к поджогу. Оказалось, что украинский куратор обещал перевести им 100 тысяч рублей за выполненную работу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о диверсии, совершенной группой лиц. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

В Подмосковье задержали двух юношей после поджога релейного шкафа на перегоне железнодорожных станций Михнево — Усады. В ноябре полиция схватила подростков, поджигавших релейные шкафы в Домодедове.