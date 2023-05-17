Происшествия 17 мая 2023, 11:26 Поджог релейного шкафа спровоцировал задержки трех электричек в Ленобласти Три электрички задержали в Ленобласти из-за поджога релейного шкафа Unsplash

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Три пригородных поезда задержали в среду утром в Ленинградской области на перегоне Мельничный Ручей — Ржевка Октябрьской железной дороги из-за поджога релейного шкафа. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Возгорание произошло в пятом часу утра. В результате электрички из Санкт-Петербурга до станции Кирпичный завод, а также от станций Петрокрепость и Мельничный Ручей задержали на 10 минут.

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Представители железной дороги напомнили об уголовной ответственности за подобные преступления и попросили пассажиров сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта правоохранителям.

По данным Telegram-канала Baza, железнодорожники потушили тлевший шкаф самостоятельно. При этом на шкафу виднелись следы взлома. Сейчас поджигателя ищет полиция.

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Новосибирске в конце апреля. Они вскрыли релейные шкафы, облили воспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись. Возгорание потушили работники станции, движение поездов не прерывалось.