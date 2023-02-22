Происшествия 22 февраля 2023, 09:22 Поджог назвали предварительной версией пожара в гостинице «МКМ» СК по Москве: ведомство изучает несколько версий пожара в гостинице МКМ, включая поджог

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Следователи взяли в работу несколько версий причин пожара в центре Москвы. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Одной из версий назван поджог.

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«Следствием рассматриваются различные версии», — сказала Иванова.

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Она добавила, что представители СК изучили место происшествия, а также провели ряд мероприятий: назначили судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы. Кроме того, уже допрошены свидетели из руководства общежития.

Сообщение о пожаре на пятом этаже 16-этажного здания на Международной улице в Москве поступило в экстренные службы вечером 21 февраля. В этом здании расположен отель «МКМ» и общежитие. Пламя оперативно ликвидировали, однако из-за возникновения огня погибли семь человек. Еще 11 включая ребенка получили ранения и травмы.

Восьмерых из них в тяжелом состоянии доставили в институт Склифосовского. Несовершеннолетнего привезли в Филатовскую больницу. Еще двум людям оказали амбулаторную помощь.