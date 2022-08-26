Поджог назвали одной из причин пожара в лесах Ростовской области

Причиной лесных пожаров в Ростовской области могли быть поджоги, заявил губернатор региона Василий Голубев в эфире «Дон-ТР». Он считает, что помимо климатического, есть и человеческий фактор.

«Мы видим, что здесь есть и человеческий фактор. Мы не исключаем поджоги», — сказал глава области.

К возгоранию привели также высокие температуры и сильный ветер. В Ростовской области горели леса и камыш, тушением занимались спасатели и добровольцы, задействовали различную спецтехнику и даже пожарные поезда.

По словам губернатора, текущая неделя и сентябрь по прогнозам будут сухими и жаркими. Голубев призвал ростовчан быть внимательными — ситуация остается напряженной и сложной.

Обстановка с лесными пожарами в Рязанской области сохраняется сложной, но контролируемой. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Он заявил, что причиной пожара в рязанских лесах могла быть диверсия. В голове пожара есть элементы поджогов, пояснил министр. Информация проверяется.