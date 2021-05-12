Поджог машины на парковке в Химках попал на видео

Трое неизвестных молодых людей устроили автоподжог на многоуровневом паркинге в Химках. Видео с места преступления появилось в распоряжении «360».

На записи можно видеть, как мужчины подбегают к автомобилю, поджигают его и он вспыхивает как факел. После злоумышленники поспешили скрыться. Причем на полпути они вернулись ради селфи на фоне полыхающей машины.

По данным Теlеgrаm-канала Mash, сгоревшая дотла Subaru Forester принадлежит сотруднику одной из страховых компаний. Помимо его машины, пострадали припаркованные рядом Mitsubishi Pajero, Kia Sportage, Mercedes, Opel и Volkswagen.