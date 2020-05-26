Поджог или проводка? Названы вероятные причины крупного пожара под Самарой

В самарском поселке Яицкое вспыхнул крупный пожар. Более десятка домов на площади тысяча «квадратов» тушат с утра. Распространение огня удалось остановить. Озвучено уже несколько вероятных причин случившегося.

Первые подразделения прибыли на место в 08:43. Горели три дома на площади 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра и плотной застройки: спустя буквально полчаса оно охватило уже 11 домов на тысяче «квадратов».

«В сгоревших домах, предварительно, проживали около ста человек», — уточнили в региональном ведомстве. Для них уже попросили организовать пункт временного размещения.

Распространение огня удалось прекратить. Пожарные надеются в скором времени локализовать пожар. Погибших и пострадавших нет.

Специалисты предварительно установили, что пламя могло вспыхнуть в одном из домов. Из-за неисправности электропроводки загорелся подвесной потолок.

Источник в администрации поселка назвал «Интерфаксу» другую версию случившегося. По его словам, загоревшиеся дома принадлежат цыганам. И постройки вполне могли поджечь.

«Пожар произошел в результате воздействия человеческого фактора. Одна из основных версий — поджог», — отметил собеседник агенства.

Он добавил, что пока эксперты не исключили варианты неосторожного обращения с огнем и неисправности электропроводки.

Для тушения пожара, по данным спасателей, привлекли 142 человека и 47 единиц техники, в том числе 76 специалистов МЧС и 21 единицу техники ведомства.