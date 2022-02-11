Поджигателя жены из Нижнего Тагила могут отправить в колонию на два года

Уголовное дело мужчины, которого обвиняют в попытке убийства жены в Нижнем Тагиле, передали в суд. Такое заявление сделали в пресс-службе прокуратуры Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

Как сообщили правоохранительные органы, ЧП произошло еще 15 января 2022 года. Мужчина ехал в автомобиле с бывшей женой и двумя маленькими детьми. Во время поездки между ними вспыхнула ссора, в ходе которой водитель попросил бывшую супругу остановить машину. Затем он вывел детей из транспортного средства.

На их глазах мужчина облил переднее сидение и коврик машины моторным маслом, а затем поджег. Кроме того, он также угрожал убить экс-супругу. Он удерживал двери автомобиля и не давал ей выйти на улицу.

Известно, что несколько лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные угрозы. Однако тогда все заканчивалось мирным путем. Сейчас потерпевшая намерена привлечь бывшего мужа к уголовной ответственности. За попытку убить женщину ему грозит до двух лет колонии.