24 апреля 2020, 17:33
Поджигателя административного здания задержали в Ленобласти
В Ленинградской области задержали 41-летнего мужчину, который поджег административное здание и деревянный домик на детской площадке. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, 22 апреля в поселке Песочное задержанный поджег административное здание на Советской улице. Кроме того, он причастен к поджогу домика на детской площадке. Сумма нанесенного ущерба составила шесть с половиной миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.