Поджигателя административного здания задержали в Ленобласти

По данным издания, 22 апреля в поселке Песочное задержанный поджег административное здание на Советской улице. Кроме того, он причастен к поджогу домика на детской площадке. Сумма нанесенного ущерба составила шесть с половиной миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.