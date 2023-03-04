Эксклюзив 04 марта 2023, 19:30 Пожарные дважды тушили склад с декорациями на севере Москвы Источник «360»: во время пожара на складе с декорациями на севере Москвы обрушилась кровля РИА «Новости»

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Склад с декорациями по второму разу загорелся на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Крыша ангара обрушилась, площадь пожара достигла 250 квадратных метров. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

Он отметил, что первоначально огонь распространился на площади 100 квадратов.

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«Внутри ангара слышны хлопки, открытое горение. Ангар разделен на две части. Горит в одной части», — уточнил источник. По его данным, в помещении находятся газовые баллоны, три из которых уже вынесли спасатели.

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«Район безводный. Тушат методом подвоза воды», — обратил внимание собеседник.

Пожар на складе с декорациями вспыхнул вечером в субботу. Расчетам пожарных вначале удалось ликвидировать открытое горение. Но скоро огонь распространился с новой силой.

Сообщение о пожаре в ангаре на Ленинградском шоссе подтвердила пресс-служба столичного главка МЧС. В сообщении Telegram-канала говорится, что кровля обрушилась на площади 200 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные продолжают тушить пламя.