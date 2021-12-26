«Люди эвакуируют машины»: подземный паркинг ЖК «Саларьево парк» в Новой Москве ушел под воду

Жители ЖК «Саларьево парк» в Новой Москве начали эвакуировать свои машины с подземного паркинга, который затопило. На место прибыли сотрудники МЧС и «Мосводоканала», которые разбираются в ситуации. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что на паркинге машины стоят в воде. При этом там работает пожарная сигнализация. Автор видео призывает всех выгонять машины на улицы, так как вода продолжает прибывать.

По словам местной жительницы Ольги, трубы в доме прорывает регулярно. В последний раз течь началась 5 декабря и вода попала в электрощитовую. В результате управляющая компания полностью перекрыла воду в минувшее воскресенье, оставив дом без воды до вечера вторника.

«Но вода как текла, так и течет. За полчаса затопило всю парковку. Больше всего воды на въезде и выезде. Я пыталась пройти дальше, но там уже вода мне по щиколотку. Люди эвакуируют машины», — поделилась она.

Ольга добавила, что прибывшие на место сотрудники МЧС и «Мосводоканала» вызвали сотрудников управляющей компании, чтобы они отключили воду. При этом когда с представителями УК пытались связываться жильцы, трубку просто не брали.

Собеседница «360» подчеркнула, что такая же ситуация с потопом произошла в ее квартире минувшим летом, когда проводили отключение горячей воды на время гидроиспытаний. Сантехники так перекрыли водоснабжение, что всю квартиру Ольги затопило с верхних этажей. В управляющей компании ЖК «Саларьево парк» пока никак не прокомментировали эту ситуацию.