Происшествия 15 января 2024, 18:22 Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в Бурятии МЧС сообщило о подземных толчках магнитудой 5,7 в Бурятии РИА «Новости»

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Специалисты сейсмической станции Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН вечером 15 января зафиксировали подземные толчки в 58 километрах северо-западнее села Сахули Курумканского района Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что магнитуда сейсмособытия составила 5,7, а энергетический класс — 14,3.

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Подземные толчки ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, а также в Северобайкальске и Улан-Удэ. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений нет.

В пятницу, 12 января, в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4. Его могли почувствовать жители Хасавюртовского района.

Небольшие по силе подземные толчки зафиксировали в начале января в Невельском районе Сахалина.