Подземные коммуникации прорвало в центре Москвы

Прорыв подземных коммуникаций произошел в центре столицы. Сейчас в районе Арбата работают оперативные службы. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

«На Поварской улице в районе дома 31/29 строение 2 произошел прорыв подземных коммуникаций», — написала пресс-служба в Telegram-канале. В департаменте предупредили, что рядом с местом прорыва движение транспорта ограничили. Сейчас там можно проехать только по одной полосе улицы. «На месте работают оперативные службы города», — уточнили в пресс-службе. Все причины и обстоятельства прорыва подземных коммуникаций предстоит выяснить специалистам.