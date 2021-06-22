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    22 июня 2021, 04:05

    Подземные коммуникации прорвало в центре Москвы

    Дарья Бунякова

    Прорыв подземных коммуникаций произошел в центре столицы. Сейчас в районе Арбата работают оперативные службы. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

    «На Поварской улице в районе дома 31/29 строение 2 произошел прорыв подземных коммуникаций», — написала пресс-служба в Telegram-канале.

    В департаменте предупредили, что рядом с местом прорыва движение транспорта ограничили. Сейчас там можно проехать только по одной полосе улицы.

    «На месте работают оперативные службы города», — уточнили в пресс-службе.

    Все причины и обстоятельства прорыва подземных коммуникаций предстоит выяснить специалистам.