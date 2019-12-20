Подземная парковка загорелась в Северном Чертаново

В микрорайоне Северное Чертаново зафиксировано возгорание на подземной парковке. Источник «360» сообщил, что пожару присвоена категория № 2, из-под земли идет густой черный дым.

По данным собеседника редакции, загорелся автосервис, расположенный на подземной парковке. На тушение пожара брошено много сил.

Другой источник не подтвердил вторую категорию пожара. По его данным — ранг 1-бис. Ведется дальнейшая разведка, эвакуацию пока не проводят.

Очевидный сообщили, что около места пожара собралось, по разным данным, 12-20 пожарных расчетов.

В МЧС подтвердили факт возгорания, но не смогли назвать площадь пожара.

Еще один собеседник «360», рассказал, что площадь пожара примерно 30 квадратных метров. По его словам, возгорание уже локализовано. Источник сообщил, что такие пожары тяжело тушить.