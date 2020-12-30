Подводный робот займется поиском пропавших моряков с затонувшей «Онеги»

В район крушения рыболовного траулера «Онега» в Баренцевом море доставят глубоководного подводного робота. Он может работать на глубине до 350 метров.

Как рассказали РИА «Новости» представители экстренных служб, автоматическое устройство прибудет к месту крушения вечером 30 декабря. Глубоководного робота доставит из Мурманска морской спасательный буксир «Микула».

По предварительным данным, затонувший траулер «Онега» находится на глубине около 130 метров.

Во вторник, 29 декабря, для поисков пропавших моряков на место происшествия вылетел самолет МЧС России Ан-74. К утру следующего дня уже обследовали более 1,2 тысячи квадратных километров.

В понедельник, 28 декабря, перевернулось рыболовецкое судно «Онега» с 19 моряками на борту. Только двоих удалось спасти. Остальной экипаж считается пропавшим без вести. СМИ предполагают, что большая часть пропавших моряков могла остаться в траулере. На следующий день, 29 декабря, губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил траур по погибшим морякам затонувшего судна «Онега».