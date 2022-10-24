Подводные толчки неизвестного происхождения зафиксировали в Финском заливе | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 22:03 Подводные толчки неизвестного происхождения зафиксировали в Финском заливе Финские сейсмологи сообщили о подводных толчках в заливе около Выборга РИА "Новости"

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Подводные сейсмические события неизвестного происхождения зафиксировали в акватории Финского залива рядом с Приморском и Выборгом 20 и 21 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные автоматического бота Финского Сейсмологического института.

Согласно приведенным данным, в первый день система зафиксировала четыре факта толчков. Первый, магнитудой в 2,0, произошел в 12:35, второй и третий, магнитудой в 1,5, заметили в 14:02 и 17:54, последний произошел в 18:32 — его магнитуда составила 1,4.

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Во второй день произошло еще одно сейсмособытие в этом же районе в промежутке между 12:00 и 18:00.

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Согласно карте, представленной на сайте «Газпрома», от Выборга через Финский залив проходит линия газопровода «Северный поток». Связаны ли как-то толчки, неизвестно.

По данным Финского Сейсмологического института ежегодно в регионе фиксируют несколько десятков землетрясений магнитудой от нуля до четырех. Благодаря развитию сети станций фиксировать удается даже самые незначительные подземные толчки.

Проходящие по Балтийскому морю участки газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» получили серьезные повреждения в результате диверсий в конце сентября. Представители Германии, Швеции и Дании начали расследования всех обстоятельств случившегося. Россию к изучению вопроса не допустили.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что исполнители уже давно известны и огласка этой информации удивит страны Европы.