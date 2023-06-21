Происшествия 21 июня 2023, 15:20 Подводник Курдин: туристам затонувшего батискафа у «Титаника» остается ждать спасения, пока есть кислород

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Запасы кислорода на борту батискафа, который пропал во время осмотра обломков «Титаника» в Атлантическом океане, рассчитаны на четверо суток. В этой ситуации туристам остается только ждать спасения, сообщил председатель Клуба Моряков-подводников в Санкт-Петербурге Игорь Курдин в эфире радио «КП».

По словам эксперта, судно не может самостоятельно ориентироваться под водой. Шансы найти подлодку на большой глубине, не зная приблизительного района местонахождения, практически минимальны.

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Курдин отметил, что добиться успеха в поиске батискафа смогут только оборудованные мощными гидролокаторами суда.